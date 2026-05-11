Трамп: перемирие в конфликте с Ираном невероятно слабо

Трамп назвал невероятно слабым перемирие в конфликте с Ираном Трамп: перемирие в конфликте с Ираном невероятно слабо

Москва11 мая Вести.Режим прекращения огня в конфликте США и Ирана находится в невероятно слабом состоянии. Такую оценку дал американский президент Дональд Трамп в ходе разговора с журналистами.

Сейчас оно (перемирие. – Прим. ред​​​.) невероятно слабо. Я бы даже сказал, слабее чем когда-либо сказал он

Трамп также отметил, что шансы на сохранение режима прекращения огня между странами составляет всего 1%.

Как сообщала 9 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может состояться в столице Пакистана в ближайшее время.