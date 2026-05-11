Москва11 маяВести.Режим прекращения огня в конфликте США и Ирана находится в невероятно слабом состоянии. Такую оценку дал американский президент Дональд Трамп в ходе разговора с журналистами.
Сейчас оно (перемирие. – Прим. ред.) невероятно слабо. Я бы даже сказал, слабее чем когда-либосказал он
Трамп также отметил, что шансы на сохранение режима прекращения огня между странами составляет всего 1%.
Как сообщала 9 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может состояться в столице Пакистана в ближайшее время.