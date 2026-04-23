Политолог Сипров: позиция Трампа слишком слаба, ему не нужны переговоры с Ираном

Москва23 апр Вести.Президенту США Дональду Трампу придется искать способ мягкого выхода из конфликта с Ираном, так как позиция американского лидера слишком слаба. Такое мнение политолог Вадим Сипров высказал в интервью ИС "Вести".

Однако свое поражение Трамп попытается продать избирателям как ничью или даже победу, подчеркнул эксперт.

Времени у Трампа очень мало. У него где-то три-четыре недели… Далее ему придется искать какой-то способ мягкого выхода из конфликта через переговоры, без переговоров. Переговоры ему, на самом деле, не нужны, у него слишком слабая позиция… Америке придется принимать, возможно, непопулярное решение. Вряд ли оно будет фатальным во внутриполитическом аспекте для Америки, потому что все-таки машины государственной пропаганды и масс-медиа позволят продать это поражение либо как ничью, либо даже как победу объяснил свою точку зрения Сипров

Ранее американский президент заявил, что не торопит Тегеран в вопросе возвращения за стол переговоров с Вашингтоном. Также глава Белого дома объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном до момента представления предложений по урегулированию конфликта.

В свою очередь иранская сторона сообщила, что проводит переговоры с США, сохраняя при этом максимальную бдительность и готовность к защите своей территории и граждан. Такой формат назвали "вооруженными переговорами".