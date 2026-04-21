Москва21 апрВести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что продлевает режим прекращения огня в конфликте с Тегераном до завершения переговоров.
Соответствующую публикацию американский лидер разместил в социальной сети Truth Social.
Я ... буду продлевать режим прекращения огнянаписал Трамп
Глава Белого дома отметил, что принятое им решение будет действовать до момента представления Ираном предложений.
Ранее Трамп заявил, что Иран столкнется с серьезными проблемами, если откажется от дальнейших переговоров с Вашингтоном.
Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на это Исламская Республика атаковала объекты в Катаре, Кувейте, ОАЭ и в Бахрейне, а также в Израиле.