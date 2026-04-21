Москва21 апрВести.Иран нарушал режим прекращения огня, установленный между Соединенными Штатам и Исламской Республикой. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
По словам главы Белого дома, нарушения фиксировались не один раз.
Каких-либо подробностей он не привел.
Ранее Трамп заявил, что Иран столкнется с серьезными проблемами, если откажется от дальнейших переговоров с Вашингтоном.