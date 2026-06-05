Пашинян потребовал "в течение часов" отправить в тюрьму политических оппонентов Пашинян дал команду "в течение часов" отправить в тюрьму политических оппонентов

Москва5 июн Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал прямые указания сотрудникам правоохранительных органов "в течение часов" выявить и отправить в тюрьму политических оппонентов. Об этом он сказал в ходе итогового предвыборного митинга на площади Республики в Ереване.

Глава армянского правительства обвинил политических оппонентов в обслуживании интересов иностранных государств, а также подкупе голосов избирателей.

Я не как премьер, а как гражданин Республики Армения ожидаю и требую от правоохранительных органов республики, чтобы все те, кто берет предвыборную взятку и фальсифицирует выборы, очень быстро, в течение часов, все без исключения оказались в тюрьмах сказал Пашинян, которого цитирует ТАСС

Премьер подчеркнул, что нельзя позволить этим политическим силам оказывать давление на свободное волеизъявление армянского народа.

Ранее сообщалось, что в центре Еревана прошел многотысячный предвыборный митинг блока "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна.

Парламентские выборы в Армении пройдут в воскресенье, 7 июня. В них примут участие 18 политических сил - 16 партий и 2 партийных блока.

За места в парламенте будут бороться в том числе партия "Гражданский договор" во главе с Пашиняном, а также блоки "Армения" во главе с политиком Робертом Кочаряном и "Сильная Армения" во главе с Нареком Карапетяном. В учрежденный Самвелом Карапетяном блок "Сильная Армения" вошли партии "Сильная Армения", "Новая эра" и "Объединенные армяне".