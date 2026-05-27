«Уходите»: Пашинян на встрече с избирателями велел выгнать несогласную женщину

Москва27 мая Вести.Премьер Армении Никол Пашинян во время встречи с избирателями приказал полиции вывести женщину, которая выражала несогласие с его словами. Об этом сообщает РИА Новости.

Это собрание единомышленников. Если вы не согласны, уходите. Полиция пусть выведет эту женщину заявил премьер-министр

Кроме того, согласно этой информации, Пашинян стал утверждать, что этой женщине якобы заплатил 200 тысяч армянских драмов (около 40 тысяч рублей) глава оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян. Доказательств этого премьер Армении не привел.

Позднее Пашинян заявил, что женщину ведут "не туда", и посоветовал отвести ее в "супермаркет", чтобы она сделала "покупки на 200 тысяч".

При этом также глава правительства Армении на встрече с избирателями пообещал утопить своих политических оппонентов в черной икре.