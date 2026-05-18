Пашинян снова накричал еще на одну женщину, обвинившую его в сдаче Родины Пашинян накричал на сестру пропавшего в Карабахе офицера

Москва18 мая Вести.На очередной предвыборной акции премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел из себя. Он накричал на женщину, обвинившую его в сдаче Родины и разрушении армянской государственности. Инцидент попал на видео и разошелся по соцсетям.

На видео женщина эмоционально высказывает Пашиняну свое недовольство главой армянского правительства. Она заявляет, что премьер украл у нее "Родину, брата и радость". Сначала Никол Пашинян пытался спокойно ей отвечать, но быстро сорвался на крик.

Иди сюда! Минуточку, не уходи! Я вас слушал, теперь вы меня послушайте! закричал Пашинян женщине, которая развернулась и собралась уходить от него

Попутно Пашинян обвинил в трусости и дезертирстве своих политических оппонентов –экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, бизнесменов Самвела Карапетяна и Гагика Царукяна. Он пообещал "всех нагнуть и размазать".

Женщина, вызвавшая у Пашиняна бурю эмоций, оказалась сестрой офицера армянской армии Гранта Папикяна. Он без вести пропал осенью 2020 года в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.

В марте Пашинян в метро накричал на пожилую женщину, которая обвинила его в предательстве народных интересов и сдаче Карабаха. Затем армянский премьер повысил голос и накричал на женщину с ребенком, которая отказалась взять из его рук макет карты с так называемой "реальной Арменией".

Сам Никол Пашинян также отказался разрезать торт, выполненный в виде карты Армении. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. На них будет избран состав нового парламента, который выдвинет кандидатуру следующего главы правительства Армении.

Пока же агитационная кампания проходит бурно, с перепалками и скандалами: Пашинян пригрозил "отрезать все" сыну Самвела Карапетяна, был арестован блогер, обвинивший премьера в предательстве.