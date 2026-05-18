Москва18 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время предвыборного митинга резко высказался в адрес сына бизнесмена и лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Об этом сообщает портал haqqin.az.

В Армении 7 июня 2026 года пройдут парламентские выборы. Пашинян выдвинут кандидатом на пост премьер-министра от партии "Гражданский договор", а партия "Сильная Армения" поддержала кандидатуру Карапетяна.

Ах ты маньяк, альфа-самцом себя возомнил? Я тебе все отрежу заявил Пашинян, выступая с импровизированной сцены, установленной на автомобиле

В июне 2025 года у Карапетяна прошли обыски на фоне его публичных заявлений о конфликте между Пашиняном и Армянской апостольской церковью. Бизнесмен тогда поддержал церковь в споре, связанном с событиями вокруг Нагорного Карабаха.