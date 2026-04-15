Бизнесмен Карапетян отказывается от гражданства России ради выборов в Армении Лидер "Сильной Армении" Карапетян начал отказ от паспорта РФ ради выборов

Москва15 апр Вести.Предприниматель и лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян заявил, что начал процесс отказа от гражданства России и Кипра в пользу паспорта Армении для участия в политических процессах страны.

Бизнесмен намерен принять участие в парламентских выборах, которые состоятся в Армении 7 июня. Его слова с первого заседания суда по его делу приводит ТАСС.

Так как участвую в выборах и уверен в своей победе, то принял решение начать процесс отказа от этих паспортов сказал Карапетян

Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня прошлого года, ему инкриминируются призывы к свержению власти и финансовые махинации. В декабре 2025 года Карапетяна перевели под домашний арест.

В феврале партия "Сильная Армения", которую зарегистрировали сторонники бизнесмена из политического движения "По-нашему", выдвинула предпринимателя кандидатом на пост премьер-министра Армении.