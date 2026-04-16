Москва16 апр Вести.В Армении задержали нескольких сторонников партии "Сильная Армения", которую возглавляет бизнесмен Самвел Карапетян. Об этом заявила эксперт конституционного права, член партии Гоар Мелоян.

По ее словам, в партии обеспокоены тем, что правоохранительные органы якобы уделяют особое внимание женщинам в партии.

С утра проводится кампания против нашего политического объединения "Сильная Армения". Проводятся обыски, подвергнуты приводу наши сторонники и женщина из нашего избирательного списка написала Мелоян в Facebook (запрещен в РФ)

Позже адвокат Юра Диланян уточнил, что на данный момент задержаны 14 человек. Сейчас в партии пытаются выяснить, куда, в каком статусе и за что перемещены задержанные.

15 апреля Карапетян заявил, что начал процесс отказа от гражданства России и Кипра в пользу паспорта Армении для участия в политических процессах страны.

Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года, ему инкриминируются призывы к свержению власти и финансовые махинации. В декабре 2025 года Карапетяна перевели под домашний арест.