Суд в Ереване продлил домашний арест Самвела Карапетяна на три месяца

В Армении суд продлил домашний арест бизнесмена Карапетяна

Москва17 апр Вести.Антикоррупционный суд Армении принял решение о продлении меры пресечения в отношении бизнесмена и главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна. Домашний арест для него продлен еще на три месяца. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

В феврале обвиняемый был выдвинут кандидатом на должность премьер-министра Армении от его партии "Сильная Армения". Также суд перевел под домашний арест шесть членов партии Карапетяна. Защита бизнесмена ходатайствовала об отмене домашнего ареста для него и освобождении.

Во время суда у здания произошла потасовка между сторонниками бизнесмена и правоохранителями. 17 человек задержаны.

Под домашний арест Карапетяна перевели в начале января. Ранее он также выплатил залог в размере более 10 млн долларов.

С 18 июня 2025 года Самвел Карапетян содержался под стражей по обвинению о призыве к захвату власти, а также отмывании средств с использованием должностных полномочий. По мнению его защиты, он стал жертвой политического преследования из-за поддержки Армянской апостольской церкви.