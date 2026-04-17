Стычка у здания суда прошла между сторонниками Карапетяна и полицией в Ереване

Москва17 апр Вести.У здания Антикоррупционного суда произошла потасовка между сторонниками бизнесмена и учредителя партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и сотрудниками полиции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Уточняется, что правоохранители задержали до пяти человек.

Напряженность в толпе возникла после того, как сотрудники спецназа попытались оттеснить собравшихся от дороги, прилегающей к зданию суда. Сейчас проходит заседание по делу предпринимателя.

16 апреля сообщалось, что в Армении задержали 14 сторонников партии "Сильная Армения". По словам эксперта конституционного права и члена партии Гоар Мелоян, местоположение, статус задержанных и причина задержания неизвестны.

Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года, ему инкриминируют призывы к свержению власти и финансовые махинации. В декабре 2025 года Карапетяна перевели под домашний арест.