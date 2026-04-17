Адвокат Вардеванян: Карапетян выплатил залог в размере более 10 млн долларов

Москва17 апр Вести.Предприниматель и лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян выплатил залог в размере более 10 млн долларов. Об этом сообщил адвокат Карапетяна Арам Вардеванян в ходе заседания суда. Его слова приводит ТАСС.

Беспрецедентный в истории Армении размер залога… 4 млрд драмов (около 10,6 млн долларов или 752 млн рублей. – Прим. ред.) сказал адвокат

Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года, ему инкриминируют призывы к свержению власти и финансовые махинации. В декабре 2025 года Карапетяна перевели под домашний арест.

17 марта сообщалось о потасовке между сторонниками Самвела Карапетяна и сотрудниками полиции у здания Антикоррупционного суда в Ереване.