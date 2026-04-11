Москва11 апр Вести.В столице Армении Ереване прошел митинг сторонников партии "Сильная Армения", которая выдвинула кандидатом на пост премьер-министра республики предпринимателя Самвела Карапетяна, находящегося под домашним арестом. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники митинга прошли шествием по центральным улицам армянской столицы, в том числе мимо здания правительства. Они скандировали "Самвел - премьер". Сотрудники правоохранительных органов в действия участников акции не вмешивались.

Представитель партии Алексан Алексанян на открытии митинга заявил, что в акции принимают участие люди, которые хотят перемен и выступают против ненависти и раскола в Армении.

Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня прошлого года, ему инкриминируются призывы к свержению власти и финансовые махинации. В декабре 2025 года Карапетяна перевели под домашний арест.

В феврале партия "Сильная Армения", которую зарегистрировали сторонники бизнесмена из политического движения "По-нашему", выдвинула предпринимателя кандидатом на пост премьер-министра Армении.