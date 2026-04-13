Москва13 апр Вести.В Армении прошел масштабный митинг перед парламентскими выборами, пишет Telegram-канал Baza.

В минувшие выходные в столице Армении прошел один из самых крупных митингов за последние месяцы — около 40 тысяч человек прошли маршем по Еревану сказано в публикации

В шествии приняли участие сторонники "Сильной Армении", которую возглавляет российский бизнесмен Самвел Карапетян. На данный момент он находится под следствием, что оппозиция трактует как стремление действующего премьер-министра Никола Пашиняна оказать на конкурента силовое давление.

Парламентские выборы в Армении намечены на 7 июня. Напомним, перед этим правящая партия "Гражданский договор" уже выдвинула Пашиняна на пост главы правительства.