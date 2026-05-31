Москва31 мая Вести.В Ереване прошел многотысячный митинг оппозиционного блока "Армения", возглавляемого бывшим президентом Робертом Кочаряном. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно этой информации, акция была проведена на площади Свободы в рамках агитационной кампании в преддверии парламентских выборов.

Во время акции выступали представители блока, в том числе Кочарян, который в настоящее время является кандидатом в премьеры. Он заявил, в частности, что действия властей Армении, направленные против ЕАЭС, ставят экономику Армении в тяжелое положение. Кроме того, Кочарян выступил за союзнические отношения с Россией.

Парламентские выборы состоятся в Армении 7 июня.