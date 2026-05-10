Москва10 мая Вести.Власти Армении открыто портят отношения с Москвой и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян.

Кочарян выразил уверенность, что РФ предпримет радикальные шаги, когда "чаша ее терпения наполнится".

Россия - большая страна и очень терпеливая, но есть черта, которую, когда переходят, она не прощает, и примеры тому многочисленны отметил экс-глава Армении

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москве в отношениях с Ереваном важно, чтобы он не занимал антироссийскую позицию.