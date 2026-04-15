Москва15 апр Вести.Отношения России и Армении сейчас находятся на небывало высоком уровне. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

Он сослался на динамику встреч руководителей стран, телефонных разговоров и визитов, а также призвал сравнить данные с "предыдущим периодом". По словам Пашиняна, Армения не спорила, не спорит и не будет спорить с Россией, и все попытки втянуть Армению в конфронтацию являются тщетными.

Армяно-российские отношения сейчас находятся на самом высоком уровне, чем это было когда-либо добавил политик

Пашинян отметил, что Ереван проводит политику сбалансированности, которая направлена на хорошие отношения с Москвой. Тех, кто пророчит Армении экономическую войну с Россией, премьер упрекнул в желании уничтожить ЕАЭС, а стремящихся разрушить братство двух стран он назвал иноагентами.

Также глава правительства Армении оценил свой последний визит в Москву, который состоялся 1 апреля. По его словам, поездка прошла удачно.