Пашинян заявил о дружеских отношениях с Путиным Пашинян призвал уважать Россию как сверхдержаву

Москва20 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время предвыборной компании призвал с должным уважением относиться к России.

Пашинян назвал Россию сверхдержавой и указал, что Ереван не предпримет никаких "резких действий" в отношениях с Москвой.

Многие, в том числе и оппозиция, говорят о выстраивании равных отношений. Юмор юмором, но Россия – сверхдержава, и к России нужно относиться с уважением заявил он

Премьер также рассказал о дружеских отношениях, которые сложились у него с президентом России Владимиром Путиным.

У меня с президентом России в буквальном смысле дружеские отношения. Сомневаюсь, что с 2018 года до сегодняшнего дня у президента России было бы больше контактов с каким-либо другим лидером, у нас примерно 200 телефонных звонков было... В целом наши отношения с Россией очень теплые добавил он

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что РФ и Армения сохраняют близкие, союзнические, но непростые отношения.