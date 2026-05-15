Лавров: между Москвой и Ереваном непростые, но союзнические отношения

Москва15 мая Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между Россией и Арменией сохраняются близкие, союзнические отношения, хотя и непростые.

Лавров дал пресс-подход по итогам министерской встречи БРИКС в Индии.

…У нас отношения с Арменией… близкие, союзнические, но в то же время непростые, учитывая то, как Запад пытается Армению вслед за некоторыми другими членами СНГ опять… подмять под себя сказал российский министр

Он добавил, что на Западе хотят разорвать экономические, торговые связи Армении с другими странами ЕАЭС и СНГ.

По словам Лаврова, Армении не удастся сохранять обязательства в рамках ЕЭАС, если страна встанет на путь присоединения к Евросоюзу.