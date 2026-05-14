Спикер ВСУ Игнат: ночной удар по Украине был одним из самых масштабных

На Украине заявили об одной из самых масштабных атак ВС РФ Спикер ВСУ Игнат: ночной удар по Украине был одним из самых масштабных

Москва14 мая Вести.Ночные удары российских войск по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) были одними из самых мощных за все время конфликта, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Общественное".

Была очень короткая пауза после вчерашнего удара вечером, которой было мало для отдыха личного состава, техники на перегруппировку… Переживаем сейчас самые большие удары, которые были сказал он

Игнат отметил, ПВО Украины уже работала в таком режиме, что ведет к физическому истощению личного состава, перегрузке техники и большим расходам боеприпасов.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что комбинированный массированный удар ВС РФ осложнил работу украинских ПВО.

Как сообщало Минобороны России, удары по территории Украины были нанесены в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам РФ. По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками. Целями стали предприятия ОПК Украины, военные аэродромы противника, а также объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах украинских боевиков.