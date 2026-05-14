Москва14 мая Вести.Комбинированный массированный удар Вооруженных сил РФ по объектам на территории Украины серьезно осложнил работу украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Это... тактика россиян, которые... вычислили удар таким образом, чтобы его масштаб был значительным и осложнения для нашей ПВО – крупнейшими говорится в публикации

Ранее Минобороны России отчиталось об атаке на территорию Украины в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам РФ. По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками. Целями стали предприятия ОПК Украины, военные аэродромы противника, а также объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах украинских боевиков.