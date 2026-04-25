Москва25 апрВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к западным странам с призывом передать Украине системы противовоздушной обороны после ночных ударов Вооруженных сил РФ по украинским объектам.
Ситуация нуждается в немедленных и жестких действиях, оперативном усилении нашей ПВОнаписал он в своем Telegram-канале
Ранее Минобороны РФ сообщило в сводке, что Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетике и портовой инфраструктуре, используемым в интересах украинской армии.