Зеленский потребовал от Запада "жестких действий" после ударов ВС РФ Зеленский призвал Запад усилить ПВО Украины после ночных ударов ВС РФ

Москва25 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к западным странам с призывом передать Украине системы противовоздушной обороны после ночных ударов Вооруженных сил РФ по украинским объектам.

Ситуация нуждается в немедленных и жестких действиях, оперативном усилении нашей ПВО написал он в своем Telegram-канале

Ранее Минобороны РФ сообщило в сводке, что Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетике и портовой инфраструктуре, используемым в интересах украинской армии.