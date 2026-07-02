Зеленский после ночного удара ВС РФ напомнил о лицензии на производство Patriot

Зеленский после ночного удара ВС РФ обратился к Западу Зеленский после ночного удара ВС РФ напомнил о лицензии на производство Patriot

Москва2 июл Вести.Владимир Зеленский в своем Telegram-канале обратился к западным странам, напомнив, что Украине требуются производства вооружений на ее территории, организованные Европой или совместные с партнерами.

Он напомнил, что Киев уже давно обсуждает с администрацией США лицензию на производство Patriot.

Нам необходимо собственное производство. Европейское производство здесь, на Украине, или совместное с нашими партнерами, конечно, также могло бы оказать поддержку США в проведении операций при необходимости сказал Зеленский

Глава киевского режима также выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп даст ему положительный ответ.

В ночь на четверг российская армия нанесла массированный удар по расположенным в Киеве и Киевской области предприятиям, производящим вооружения.