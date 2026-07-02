Москва2 июлВести.Владимир Зеленский в своем Telegram-канале обратился к западным странам, напомнив, что Украине требуются производства вооружений на ее территории, организованные Европой или совместные с партнерами.
Он напомнил, что Киев уже давно обсуждает с администрацией США лицензию на производство Patriot.
Нам необходимо собственное производство. Европейское производство здесь, на Украине, или совместное с нашими партнерами, конечно, также могло бы оказать поддержку США в проведении операций при необходимостисказал Зеленский
Глава киевского режима также выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп даст ему положительный ответ.
В ночь на четверг российская армия нанесла массированный удар по расположенным в Киеве и Киевской области предприятиям, производящим вооружения.