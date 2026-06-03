Москва3 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский поставил украинским чиновникам крайний срок заключения контрактов на американские зенитные ракеты Patriot. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что провел совещание с представителями минобороны, МИД, СНБО и офиса президента. По его словам, договоренность на поставки боеприпасов существует на "самом высоком" уровне. Однако финансовый, юридический и технический этапы реализации слишком затянулись.

Поставил финальный срок – неделю на все подготовительные шаги. Рассчитываю на доклад в пятницу: либо ясность по реализации нашей договоренности по Patriot, либо серьезные кадровые выводы написал он

Какую именно страну-поставщика имел в виду Зеленский, он не уточнил.

Ранее глава киевского режима направлял письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой ускорить передачу ракет противовоздушной обороны. Однако американский лидер, по его словам, проигнорировал это обращение.