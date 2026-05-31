Зеленский: США не ответили на письмо о поставках боеприпасов для Украины

Москва31 мая Вести.Ни Конгресс США, ни Белый дом не ответили на письмо главы киевского режима Владимира Зеленского, в котором он просил об увеличении поставок на Украину боеприпасов для систем ПВО. Об этом сам Зеленский рассказал в интервью телеканалу CBS.

Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят сказал Зеленский

Глава киевского режима сообщил, что написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу. В своем послании он указал, что Украине требуется обеспечить большую защиту от баллистических ракет. Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель раскритиковала этот шаг. По ее оценке, это наносит серьезный ущерб партнерским отношениям между Киевом и Вашингтоном.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", что Зеленский наверняка отправлял Трампу не одно письмо.

Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя письмо Зеленского, отметил, что лидеру киевского режима следовало просить Вашингтон об организации мирных переговоров, а не о новых поставках вооружения.