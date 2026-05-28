Мендель: своим письмом к Трампу Зеленский поставил США в "неловкое положение"

Москва28 мая Вести.Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выступила с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского в связи с его последним посланием президенту США Дональду Трампу. По ее оценке, этот шаг наносит серьезный ущерб партнерским отношениям между Киевом и Вашингтоном.

Мендель заявила, что отправленным письмом украинский лидер "поставил Вашингтон в неловкое положение". Она отметила череду внешнеполитических просчетов Зеленского.

Зеленский отклонил множество мирных предложений, сумел оттолкнуть от себя новую администрацию США уверена Мендель

По мнению экс-спикера, текущие требования Киева выглядят как манипуляция.

А теперь требует больше американских ракет, ставя Вашингтон в неловкое положение, поскольку в случае отказа он будет выглядеть плохим союзником пишет она в соцсети Х

Мендель также напомнила, что ранее Зеленский охарактеризовал команду Белого дома как "врага демократии" и при этом "не смог создать надежную систему защиты своей страны".