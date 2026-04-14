На Украине возмутились попытками Зеленского приукрасить дела на фронте Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель раскритиковала его слова об успехах

Москва14 апр Вести.Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала попытки киевского лидера представить положение ВСУ в зоне боевых действий в выгодном свете. Свою позицию она изложила в публикации в соцсети X.

В то время как миллионы людей здесь в очередной раз аплодировали вчерашней речи Зеленского о предполагаемых достижениях Украины на передовой, российские войска продвинулись вперед в Сумской области написала Мендель

Происходящее она охарактеризовала как сюрреализм: сведения об утраченных позициях и потерях поступают каждый день, однако ведущие издания по-прежнему тиражируют тезисы об украинских успехах.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал "сатанизмом" тот факт, что украинские вооруженные формирования не прекращали ударов по территории России во время пасхального перемирия.