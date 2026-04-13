Мендель заявила о шансе Украины завершить конфликт в скором времени

Москва13 апр Вести.Окно возможностей для завершения конфликта на Украине ограничено ближайшими месяцами. Об этом заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

Она отметила, что в последние недели ее надежда на окончание конфликта в этом году неуклонно снижается. Мендель напомнила, что в январе она была гораздо более оптимистично настроена.

Однако окно возможностей для завершения конфликта быстро сужается и ограничено ближайшими месяцами говорится в публикации

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что неудачи украинских войск на фронте, по мнению Москвы, должны подтолкнуть Киев уже сейчас к тому, чтобы сесть за стол переговоров. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, указывал, что украинские подразделения несут серьезные потери и стремительно утрачивают боеспособность.

Президент России Владимир Путин в интервью изданию India Today заявлял, что, по его мнению, контролируемые Киевом территории либо будут освобождены вооруженным путем, либо украинские военные сами покинут эти районы и прекратят убийства мирных жителей там.