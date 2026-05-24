Москва24 мая Вести.Человеческие ресурсы Украины истощены, заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель. Она добавил, что в стране остается все меньше тех, кто верит государственной пропаганде.

Мендель также отметила, что одним утром обещаниям, которые постоянно раздает украинская пропаганда, придет конец, а над городом будут подниматься столбы дыма.

Пятый год этой безжалостной войны истощил страну, неуклонно лишая ее человеческих ресурсов написала Мендель в соцсети X

В заключении она заявил, что военного решения украинского кризиса не существует.

Ране стало известно, что только в Харьковской области украинские заградотряды расстреляли двоих дезертиров. Еще трое боевиков смогли сбежать и спрятаться в лесу, а остальные украинские солдаты, которые пытались сбежать из боя, вернулись на позиции.