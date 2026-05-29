Москва29 маяВести.Ситуация в зоне боевых действий свидетельствует о том, что спецоперация на Украине идет к завершению, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе в Казахстане.
Президент ответил на просьбу пояснить свои слова 9 мая, что дело на Украине идет к завершению.
"…Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениямсказал президент
По словам Путина, заявления о конкретных сроках завершения СВО он делать не будет, это не просто опрометчиво, "просто так никогда практически не делается".