Лидеры РФ, Белоруссии, Казахстана и Киргизии выступили с заявлением по Армении Опубликовано заявление лидеров стран ЕАЭС по ситуации с Арменией

Москва29 мая Вести.Президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии выступили с совместным заявлением по ситуации вокруг Армении. Документ опубликован на сайте Кремля.

В тексте указано, что члены Евразийского межправительственного совета в декабре 2026 года доложат о возможных последствиях приостановления членства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Также лидеры стран разделили позицию о скорейшем проведении референдума о вступлении республики в ЕС или продолжении участия в ЕАЭС.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Армения рано или поздно столкнется с ситуацией, когда ее интеграция с ЕС войдет в противоречие с нормами и правилами ЕАЭС, и решать эту проблему она будет за свой счет.

Президент РФ Владимир Путин еще 9 мая заявил, что Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". По словам зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, армянский премьер Пашинян взял курс на разрыв с Россией и настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.