Москва29 мая Вести.Российская сторона попросила Армению как можно скорее провести референдум на тему вступления в Евросоюз или продолжения участия в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.

Он отметил преимущества российской экономики на фоне непростой ситуации в странах Евросоюза.

Все-таки здесь ускоренный темп роста. И мы просили бы наших армянских партнеров, друзей... Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения — в ЕврАзЭС или в Евросоюзе заявил Владимир Путин

Российский президент отметил, что если Армения начнет переходить на стандарты Евросоюза, интеграцию с ней объективно придется свернуть.

Сегодня, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, вице-премьер Армении сообщил, что республика продолжит участие в ЕАЭС.