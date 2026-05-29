Вице-премьер Армении Григорян: страна продолжит добросовестное участие в ЕАЭС

Москва29 мая Вести.Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил о уверенности в дальнейшем развитии евразийской интеграции и подтвердил готовность республики продолжать добросовестную работу в рамках ЕАЭС.

Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, Григорян отметил, что Армения рассчитывает на дальнейшее развитие евразийской интеграции в интересах государств - участников объединения и их граждан.

Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе союза на основе взаимного уважения, равноправного партнерства и учета национальных интересов всех государств членов ЕАЭС. сказал он

По его словам, Ереван неоднократно подтверждал приверженность взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС. Он подчеркнул, что такое взаимодействие важно для обеспечения экономической стабильности и устойчивого развития как отдельных стран, так и региона в целом.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников в интервью ИС "Вести" заявил, что выбранный Арменией курс со временем может сделать ее членство в Евразийском экономическом союзе невозможным.