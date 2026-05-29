Ушаков о вице-премьере Армении Григоряне: умный и понимающий

Москва29 мая Вести.Вице-премьер Армении Мгер Григорян — умный и понимающий человек, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков ИС "Вести".

В Астане 29 мая состоялось заседание Высшего Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на котором Ереван представлял Григорян. Ушаков отметил его положительный настрой.

Он нормальный, умный человек, все понимает прекрасно отметил Ушаков

На встрече Григорян заявил об уверенности в развитии евразийской интеграции и подтвердил готовность продолжать работу Армении в рамках ЕАЭС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также говорил, что республика не собирается выходить из ЕАЭС.

Ранее Ушаков отмечал, что Григорян представляет Армению на мероприятиях ЕАЭС в Астане, так как Пашинян занят предстоящими выборами.