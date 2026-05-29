Ушаков рассказал о деловом обсуждении ситуации с Арменией в Астане Ушаков ответил на вопрос о том, омрачила ли Армения повестку ЕАЭС

Москва29 мая Вести.Вопрос об Армении не омрачил повестку встречи Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане - было деловое обсуждение сложившейся ситуации. Так ответил на соответствующий вопрос ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Форум ЕАЭС и в целом государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан Ушаков оценил, как очень хороший. На вопрос о том, не омрачила ли повестку Армения, Ушаков ответил отрицательно.

Почему? Было деловое обсуждение ситуации, которая складывается. Об этой ситуации все прекрасно знают сообщил Юрий Ушаков

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Армения рано или поздно столкнется с ситуацией, когда ее интеграция с ЕС войдет в противоречие с нормами и правилами ЕАЭС, и решать эту проблему она будет за свой счет.

Президент РФ Владимир Путин заявил 9 мая, что Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Как заявлял зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Пашинян взял курс на разрыв с Россией и настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.