Оверчук о заявлении ЕАЭС по Армении: наберитесь терпения

Оверчук на вопрос об Армении в ЕАЭС призвал дождаться заявления Путина

Москва29 мая Вести.Президент России Владимир Путин на пресс-конференции на полях саммита Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) может раскрыть детали по заявлению ЕАЭС об Армении. Об этом в ответ на вопрос ИС "Вести" рассказал заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Астане сообщил, что лидеры стран ЕАЭС приняли совместное заявление по Армении.

Главный человек по ЕАЭС — это президент Российской Федерации, который будет проводить пресс-конференцию очень скоро. Так что наберитесь терпения, ждать осталось недолго сказал Оверчук

Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян, участвовавший в мероприятиях ЕАЭС в Астане, заявил, что Армения продолжит работу в Евразийском союзе.