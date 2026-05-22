Москва22 маяВести.Вопрос о возможном выходе Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может обсуждать только сама страна. Об этом журналистам заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Армянский премьер допустил, что на предстоящем заседании Высшего Евразийского экономического совета у коллег могут возникнуть вопросы, на которые Ереван готов терпеливо ответить.
Вопрос о статусе в ЕАЭС, согласно регулированиям ЕАЭС, может обсуждать только Армения. То есть, только страна-член, которая решит выйти. Другой процедуры нетдобавил он на брифинге
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук на фоне информации о тенденциях к сближению Армении с Западом заявил журналистам, что быть членом одновременно ЕАЭС и ЕС нельзя. По его словам, Ереван это тоже хорошо осознает. Он предположил, что на заседание Высшего Евразийского экономического совета 29 мая этот вопрос тоже будет подниматься.