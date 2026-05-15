Оверчук заявил, что Армении придется выбирать между ЕАЭС и ЕС

Москва15 мая Вести.Еревану на каком-то этапе придется сделать выбор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ЕС, Россия с пониманием отнесется к выбору Армении. Об этом сообщил зампред правительства РФ Алексей Оверчук.

Мы с пониманием отнесемся к любому выбору, который народ Армении сделает​​​. Там говорят о стремлении сблизиться с Евросоюзом. Мы много раз говорили, что членство в ЕАЭС и ЕС несовместимо. В Армении это тоже очень хорошо понимают... На каком-то этапе им придется сделать такой выбор, если они решат делать такой выбор сказал он на полях форума в Казани

В Армении отрицают слухи о возможном разрыве отношений с РФ. По словам Спикера Национального собрания Алена Симоняна, Ереван не намерен "разводиться" с Москвой и не планирует делить "детей", а текущие разногласия между столицами — это обычный элемент политического диалога, где стороны обмениваются позициями.

Как ранее заявлял эксперт Финансового университета Игорь Юшков, Армения может потерять 5 млрд долларов из-за выхода из ЕАЭС, что примерно соответствует оценкам в 15% ВВП республики.