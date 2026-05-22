Оверчук: Армения лишится преимуществ от членства в ЕАЭС, если вступит в ЕС

Москва22 мая Вести.Армения потеряет экономические преимущества от членства в ЕАЭС, если примет решение о вступлении в Европейский Союз. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Почему сегодня, если нынешние руководители Армении приняли политическое решение о сближении с Европейским Союзом и о стремлении вступить в Европейский Союз, они должны пользоваться теми экономическими преимуществами и выгодами, которые Армения получает от членства в Евразийском экономическом союзе... Понятно, что [в случае выхода Армении] возникнут таможенные пошлины, изменятся цены на газ, на энергию. Ну, какие-то выгоды они потеряют заявил зампред правительства

Ранее Оверчук заявил, что никто не хочет выхода Армении из ЕАЭС, в том числе так заявляет и ее руководство.