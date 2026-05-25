Москва25 мая Вести.Вступление в Европейский союз (ЕС) будет означать для Армении дополнительные расходы, потери в экономике страны составят сотни миллиардов долларов ежегодно. Об этом ИС "Вести" заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.

По его словам, Армении придется изменить законодательство и систему стандартизации в случае вступления в ЕС.

Много десятков миллиардов долларов дополнительных расходов для армянских налогоплательщиков для того, чтобы изменить систему стандартизации, законодательства, финансовой системы и так далее. То есть, это огромные расходы для Армении в случае резкой смены вектора экономического развития… Я думаю, что потери экономики Армении будут очень большие, то есть это сотни миллиардов долларов ежегодно. Но на самом деле потеря от вступления в ЕС у Армении будет выше, чем потеря от разрыва отношений с ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе. - Прим. ред.) считает Чирков

Эксперт выразил мнение, что правильный и экономически выгодный вариант для Армении – остаться в ЕАЭС и использовать "все свои конкурентные преимущества, которые Армения получает на сегодняшний день".

Опять же, выходить на внешние рынки, имея такой вот задел по конкурентоспособности, это гораздо более эффективно, чем, допустим, непродуманное, непросчитанное вступление в Европейский союз заключил он

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что народ Армении может лишиться рынка России и всего ЕАЭС из-за курса премьера Армении Никола Пашиняна.