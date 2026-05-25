Москва25 мая Вести.Народ Армении лишится рынка России и всего ЕАЭС из-за опасного курса армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, которые приводит РИА Новости, Пашинян крупно ошибся в системе координат. Армянский премьер, по мнению Медведева, проводит крайне опасный для своей страны курс.

В результате действий этого весьма специфичного человечка проиграет весь народ Армении, который лишится рынка России, всего ЕАЭС и выстроенных десятилетиями экономических связей сказал Медведев

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что курс Пашиняна может привести к тому, что Еревану придется закупать российский газ по европейским ценам, что в три раза дороже текущих тарифов.

23 мая Медведев призвал Пашиняна начинать переговоры с США по поводу поставок в Армению американского СПГ. Зампред Совбеза РФ указал на настойчивые попытки армянского премьера втянуть свою страну в ЕС, сохранив при этом все выгоды от членства в Евразийском экономическом союзе. Медведев выразил уверенность, что при переходе на европейские цены на газ граждане Армении погонят Пашиняна "к его любвеобильному другу Макрону в Париж".