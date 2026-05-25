Москва25 мая Вести.Расчет Армении на преимущества от экономической интеграции с ЕС является наивным, заявил в комментарии ИС "Вести" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.

Говорить о том, что Армения получит какие-то преимущества при вступлении в Европейский Союз, это было бы по меньшей мере наивно. Армении, конечно, максимально выгодно было бы оставаться в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поскольку здесь сотрудничество строится на взаимовыгодных началах. Это показывает просто темпы роста Армении в соответствии с темпами роста других стран ЕАЭС. Армения, это по цифрам видно, находится в некотором привилегированном положении