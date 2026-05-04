Армении будет сложно найти замену торговле с РФ Эксперт Ногинский: разрыв торговых отношений с РФ станет катастрофой для Армении

Москва4 мая Вести.Разрыв торговых отношений с РФ грозит Армении катастрофическими потерями. Такое мнение ИС "Вести" озвучил руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский.

Он объяснил, что армянские товары, например, овощи и фрукты, не пользуются большим спросом нигде, кроме РФ.

Сегодня один из основных пунктов сбыта [для армянских товаров] - Российская Федерация, порядка 40% внешнего товарооборота приходится на Российскую Федерацию. Потеря 40% для любой страны является практически катастрофической. … К примеру, армянские фрукты и овощи, по большому счету, за исключением, наверное, Российской Федерации, никому особо в этом регионе не нужны. То есть, рынок достаточно загружен и заполнен. Поэтому для Армении это [ухудшение торговых отношений с РФ] будет катастрофическая потеря рассказал Ногинский

Ранее Ногинский рассказал, какие последствия ждут Армению, если страна выйдет из ЕАЭС. По словам эксперта, потери армянского ВВП в таком случае могут достигать 25%.