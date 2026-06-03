Эксперт рассказал о последствиях ухудшения торговых отношений Армении и РФ Эксперт рассказал, как РФ может заместить товары из Армении

Москва3 июн Вести.Товары из Армении, ввоз которых в РФ был ограничен, не являются критически значимыми для российского рынка. Таким мнением с ИС "Вести" поделился доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Роман Данилов.

Он добавил, что поставки армянских товаров может заменить продукция из Центральной Азии и Белоруссии.

Данные виды культур не являются критически значимыми для российского рынка. Поставки этих товаров могут идти из стран Центральной Азии ... и Белоруссии, поэтому ограничение поставок данных видов продукции из Армении на российский рынок не окажет никакого влияния. Если окажет, то это может быть какое-то временное влияние, но в принципе для российского рынка эти ограничения не будут существенными, в отличие, например, для рынка поставщиков из Армении. Поэтому для Армении, да, наверное, это более значимая мера, нежели для России заявил Данилов

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что действия руководства Армении ведут страну по пути разрыва отношений с Россией.