Москва30 июн Вести.Целые сферы экономики Армении могут потерять свои позиции, а ряд предприятий обанкротится из-за ограничения на экспорт сельхозпродукции и некоторых армянских товаров в РФ. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дала доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Она отметила, что всей экономики Армении крах не грозит – только аграрному сектору.

Если мы говорим о долгосрочной перспективе, [мы говорим] не только про конкретные предприятия по выращиванию фруктов, овощей, по рыболовству. Здесь еще и смежные отрасли: те же перевозки грузов, поставщики сырья, кормов для рыбы, удобрений. … Поэтому, конечно, здесь, может быть, не глобально рухнет экономика, но в долгосрочной перспективе целые сектора могут просто потерять свои позиции, и банкротство предприятий будет, и, соответственно, напряжение в экономике, в целом, в социальной сфере заявила эксперт

Прикладова отметила, что Армения потеряет кратно больше 2% ВВП из-за ограничений поставок на российские рынки. По ее мнению, ущерб будет гораздо больше из-за того, что ограничения введены на пике сезона, а не зимой.

Также эксперт выразила сомнения, что Армения сможет сместить вектор в сторону развития IT-сферы и стать технологической державой. Прикладова считает, что даже поддержка Запада не решит проблем.

Может быть, внутри Армении такая позиция и продвигается, но мы понимаем, что вряд ли фермер начнет заниматься IT-разработками или пойдет какие-то станки разрабатывать. То есть из фермера инженер у нас вряд ли получится. Все равно будет проблема именно с безработицей. Конечно, инвестиции могут прийти и, возможно, они придут. Если Армения ориентирована на западные рынки, западные инвестиции могут туда прийти. Но все равно проблем это не решит отметила Прикладова

С 30 мая Россельхознадзор ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении для обеспечения фитосанитарного благополучия. Позже ведомство ограничило ввоз косточковых плодов и винограда из республики.

В конце июня ограничения распространились на все армянские компании, поставляющие рыбу на российский рынок.