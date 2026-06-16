ЦБ Армении: ВВП страны может сократиться на 2% из-за ограничений РФ

В Армении оценили возможный ущерб от запрета на поставки в Россию ЦБ Армении: ВВП страны может сократиться на 2% из-за ограничений РФ

Москва16 июн Вести.Ограничения на экспорт армянской продукции в Россию могут стать причиной снижения валового внутреннего продукта (ВВП) Армении на 2%, сообщил председатель Центрального банка страны Мартын Галстян.

По его словам, которые приводит местное издание news.am, экспорт товаров в Россию составляет около 6% ВВП республики, а основные трудности касаются сельскохозяйственной продукции и ряда отраслей пищевой промышленности.

При негативном развитии событий это может привести к сокращению ВВП вплоть до 2% отметил Галстян на встрече с журналистами

Ключевой вопрос, по мнению главы армянского ЦБ, заключается в том, насколько устойчивой окажется экономика страны, если Москва продолжит ужесточать условия импорта и экспорта.

Центробанк также выявил наиболее уязвимые товары, экспортируемые в Россию. Среди них овощи, минеральная вода (газированная и негазированная), алкогольные напитки и косточковые плоды.

Кроме этого, продолжил Галстян, ожидаются дефляционные явления.

Если, к примеру, изменить рынки не удастся, и мы останемся исключительно на российском, то влияние на нашу инфляцию может выразиться в увеличении предложения внутри Армении подчеркнул глава Центробанка

Однако если Армения сможет диверсифицировать рынки сбыта, негативные последствия будут менее выраженными, продолжил он.

С 30 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз из Армении томатов, огурцов, перцев, зелени, клубники, винограда и ряда другой продукции.

11 июня министр экономики Армении Геворг Папоян сообщил, что страна обратилась в Евразийскую экономическую комиссию для решения проблем с поставками продукции в Россию.

Если Армения решит покинуть Евразийский экономический союз, то для ее граждан в России будут действовать стандартные миграционные требования, в частности, необходимость покупать патенты для работы, отмечал президент РФ Владимир Путин.