Москва24 июн Вести.Ограничения РФ на ввоз армянских фруктов и овощей серьезно ударят по экспорту республики. Такое мнение ИС "Вести" высказал доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

По его мнению, в страны ЕС данную продукцию, несмотря на заявления официального Еревана, перенаправить не удастся.

Перенаправить не удастся. Мы сегодня имеем дело не с сельским хозяйством, которое реализуется, а с пиаром сельского хозяйства про то, что это все скоро будет реализовано в Европе. Понятно, что не будет. Понятно, что сейчас правительство [Никола] Пашиняна при помощи Европы будет пытаться субсидировать какие-то наименования сельхозпродукции, субсидировать какие-то компании, чтобы избежать социального сильного недовольства. Но это всего лишь пожарные меры, и они не могут иметь долгосрочного эффекта убежден эксперт

По словам Согомоняна, вскоре может произойти полный коллапс в отраслях сельского хозяйства Армении.

Мне очень не хотелось бы, но, к сожалению, это все может привести к тому, что мы станем свидетелями разорения целой отрасли хозяйства в Армении полагает он

Ранее Россельхознадзор со 2 июня ограничил ввоз косточковых плодов, винограда, а также семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении.