Ереван обратился в ЕЭК по вопросу экспорта армянской продукции в РФ Армения обратилась в ЕЭК из-за проблем с экспортом своих продуктов

Москва11 июн Вести.Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) из-за барьеров при экспорте своих товаров в Россию, заявил министр экономики Геворг Папоян.

Мы обратились в ЕЭК, чтобы они рассмотрели вопрос применяемых к нам барьеров и ограничений. В ЕЭК есть процедуры, и мы ими руководствуемся сказал Геворг Папоян журналистам

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, со 2 июня - на ввоз вишни, черешни, абрикосов, винограда, с 3 июня - на ввоз плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов.

Со 2 июня Армении необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ.

Еще в мае президент РФ Владимир Путин говорил, что Армении стоит как можно раньше определиться по участию в Евросоюзе или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Как заявлял зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Пашинян взял курс на разрыв с Россией и настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.

29 мая по итогам Высшего Евразийского экономического совета Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия приняли совместное заявление относительно планов Армении присоединиться к ЕС - с призывом привести референдум о выборе между членством в ЕАЭС и в Евросоюзе. Также стороны договорились на заседании в декабре рассмотреть доклад о последствиях выхода Армении из ЕАЭС.