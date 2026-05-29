Москва29 маяВести.Армения, по предварительным оценкам, может потерять 14% ВВП из-за отмены льгот на энергоносители по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Казахстан.
По его словам, таких преференций, какие есть на сегодняшний день, конечно, не будет в случае выхода Армении из ЕАЭС.
По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армениисказал Путин
Российский лидер подчеркнул, что за последние три года рост экономики в Европе вырос на 3%, а ЕАЭС – на 11,4%.
Ранее лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума по вопросу вступления в Евросоюз.