Москва29 мая Вести.Армения, по предварительным оценкам, может потерять 14% ВВП из-за отмены льгот на энергоносители по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Казахстан.

По его словам, таких преференций, какие есть на сегодняшний день, конечно, не будет в случае выхода Армении из ЕАЭС.

По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении сказал Путин

Российский лидер подчеркнул, что за последние три года рост экономики в Европе вырос на 3%, а ЕАЭС – на 11,4%.

Ранее лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума по вопросу вступления в Евросоюз.